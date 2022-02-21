Экс-депутата ВР Крыма заочно приговорили к 10 годам тюрьмы за государственную измену

ukru
15 марта, 19:03 • 85433 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 122515 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113590 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108056 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 96993 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93981 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 82323 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 116568 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124128 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126802 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 101491 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 56633 просмотра
Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

15 марта, 18:40 • 33303 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 44058 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 114292 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 116568 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 117043 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 255795 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 285309 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 221787 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 102373 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124128 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109467 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126868 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129027 просмотра
Актуальное
Экс-депутата ВР Крыма заочно приговорили к 10 годам тюрьмы за государственную измену

Экс-депутата ВР Крыма заочно приговорили к 10 годам тюрьмы за государственную измену

Киев • УНН

 • 69242 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы депутата Верховного Совета АР Крым VI созыва Андрея Каракулькина, который признан виновным в совершении государственной измены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Цитата

“... к 10 годам лишения свободы заочно приговорено депутата Верховной Рады АР Крым VI созыва, который признан виновным в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Детали

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Андрее Каракулькине.

Сообщается, что прокуроры доказали, что в 2014 году осужденный, совместно с другими депутатами Верховной Рады АР Крым, для сокрытия факта оккупации полуострова вооруженными силами РФ и легитимизации действий государства-оккупанта, проголосовал за ряд незаконных постановлений.

“Речь идет о поддержке решения относительно проведения общекрымского референдума”, который должен был показать картинку “свободного волеизъявления крымчан”, принятие постановления “О декларации о независимости АР Крым и г. Севастополя”, которая предусматривала “вхождение Крыма в состав РФ”, — отмечается в сообщении.

В прокуратуре сообщают, что вопреки постановлению Верховной Рады Украины, которым полномочия депутатов парламента автономии прекращено, продолжая реализацию преступных намерений государства-оккупанта, бывшие депутаты проголосовали за принятие постановления о “Независимости Крыма” и “Правопреемстве Республики Крым”.

"Российская Федерация, действуя в соответствии со своим преступным планом, использовала депутатов крымского парламента для сокрытия попытки аннексии и придания облика законности своим действиям. В общем, из 99 депутатов, которые входили в состав Верховной Рады АР Крым на момент оккупации полуострова, в отношении 70 депутатов обвинительные акты годами находятся на рассмотрении в судах, однако, в настоящее время, вынесено лишь 3 заочных приговора”, — отмечает руководитель прокуратуры автономии Игорь Поночовный.

Дополнения

Завершено расследование относительно оккупации Крыма и государственной измены в отношении 8 бывших высокопоставленных должностных лиц Автономной Республики Крым. Среди них — “экс-прокурор Крыма” Наталья Поклонская, “председатель парламента Крыма" Владимир Константинов и "председатель правительства Крыма” Сергей Аксенов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы