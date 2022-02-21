Экс-депутата ВР Крыма заочно приговорили к 10 годам тюрьмы за государственную измену
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Суд заочно приговорил к 10 годам лишения свободы депутата Верховного Совета АР Крым VI созыва Андрея Каракулькина, который признан виновным в совершении государственной измены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Цитата
“... к 10 годам лишения свободы заочно приговорено депутата Верховной Рады АР Крым VI созыва, который признан виновным в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Детали
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Андрее Каракулькине.
Сообщается, что прокуроры доказали, что в 2014 году осужденный, совместно с другими депутатами Верховной Рады АР Крым, для сокрытия факта оккупации полуострова вооруженными силами РФ и легитимизации действий государства-оккупанта, проголосовал за ряд незаконных постановлений.
“Речь идет о поддержке решения относительно проведения общекрымского референдума”, который должен был показать картинку “свободного волеизъявления крымчан”, принятие постановления “О декларации о независимости АР Крым и г. Севастополя”, которая предусматривала “вхождение Крыма в состав РФ”, — отмечается в сообщении.
В прокуратуре сообщают, что вопреки постановлению Верховной Рады Украины, которым полномочия депутатов парламента автономии прекращено, продолжая реализацию преступных намерений государства-оккупанта, бывшие депутаты проголосовали за принятие постановления о “Независимости Крыма” и “Правопреемстве Республики Крым”.
"Российская Федерация, действуя в соответствии со своим преступным планом, использовала депутатов крымского парламента для сокрытия попытки аннексии и придания облика законности своим действиям. В общем, из 99 депутатов, которые входили в состав Верховной Рады АР Крым на момент оккупации полуострова, в отношении 70 депутатов обвинительные акты годами находятся на рассмотрении в судах, однако, в настоящее время, вынесено лишь 3 заочных приговора”, — отмечает руководитель прокуратуры автономии Игорь Поночовный.
Дополнения
Завершено расследование относительно оккупации Крыма и государственной измены в отношении 8 бывших высокопоставленных должностных лиц Автономной Республики Крым. Среди них — “экс-прокурор Крыма” Наталья Поклонская, “председатель парламента Крыма" Владимир Константинов и "председатель правительства Крыма” Сергей Аксенов.