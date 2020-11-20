Ексбаскетболіст збірної України став тренером французького клубу

Колишній баскетболіст збірної України Гладир залишився в “Монако” після завершення ігрової кар’єри. Наразі він працює другим асистентом головного тренера команди Звєздана Мітровича.

Водночас українець здобуває ліцензію міжнародного зразка.

Примітно, що 32-річний Гладир виступав за “Монако” з 2015 року. За чотири сезони з командою вигравав Кубок Франції, тричі Кубок Ліги, титул MVP Кубка Ліги. Також встиг пограти за французькі “Нансі” і “Нантер” та іспанську “Манресу” та “Фуенлабраду”.