Ексбаскетболіст збірної України став тренером французького клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Українець Сергій Гладир продовжив кар’єру в тренерському штабі французького БК "Монако", передає УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Колишній баскетболіст збірної України Гладир залишився в “Монако” після завершення ігрової кар’єри. Наразі він працює другим асистентом головного тренера команди Звєздана Мітровича.
Водночас українець здобуває ліцензію міжнародного зразка.
Примітно, що 32-річний Гладир виступав за “Монако” з 2015 року. За чотири сезони з командою вигравав Кубок Франції, тричі Кубок Ліги, титул MVP Кубка Ліги. Також встиг пограти за французькі “Нансі” і “Нантер” та іспанську “Манресу” та “Фуенлабраду”.