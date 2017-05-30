Екс-заступника начальника відділу поліції судитимуть на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника Шосткинського відділу поліції, підозрюваного у хабарництві, направлено до суду. Колишньому поліцейському загрожує позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-тьох років, з конфіскацією майна. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Сумської області.
"Прокуратурою Сумської області завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника Шосткинського відділу поліції, який обвинувачується у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.
Зібрано докази того, що майор поліції зобов’язав фізичну особу сплачувати йому щомісячно певну суму за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності. Зокрема 21 березня 2017 року підприємець через посередника передав для поліцейського 7 тис. грн.
За клопотанням прокуратури вже звільненому з посади правоохоронцю обрано запобіжний захід у вигляді часткового домашнього арешту. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-ьох років, з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН 30 травня, підполковника поліції Буковини спіймали на хабарі.