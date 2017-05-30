Экс-заместителя начальника отдела полиции будут судить в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника Шосткинского отдела полиции, подозреваемого во взяточничестве, направлен в суд. Бывшему полицейскому грозит лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.
"Прокуратурой Сумской области завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника Шосткинского отдела полиции, который обвиняется в вымогательстве и получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Собраны доказательства того, что майор полиции обязал физическое лицо платить ему ежемесячно определенную сумму за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности. В частности, 21 марта 2017 года предприниматель через посредника передал для полицейского 7 тыс. грн.
По ходатайству прокуратуры уже уволенному с должности полицейскому избрана мера пресечения в виде частичного домашнего ареста. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН 30 мая, подполковника полиции в Черновицкой области поймали на взятке.