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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-заместителя начальника отдела полиции будут судить в Сумской области

Киев • УНН

 • 9151 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника Шосткинского отдела полиции, подозреваемого во взяточничестве, направлен в суд. Бывшему полицейскому грозит лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

Экс-заместителя начальника отдела полиции будут судить в Сумской области

"Прокуратурой Сумской области завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника Шосткинского отдела полиции, который обвиняется в вымогательстве и получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Собраны доказательства того, что майор полиции обязал физическое лицо платить ему ежемесячно определенную сумму за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности. В частности, 21 марта 2017 года предприниматель через посредника передал для полицейского 7 тыс. грн.

По ходатайству прокуратуры уже уволенному с должности полицейскому избрана мера пресечения в виде частичного домашнего ареста. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН 30 мая, подполковника полиции в Черновицкой области поймали на взятке.

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