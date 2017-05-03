Екс-заступника керівника каховської прокуратури судитимуть за вимагання 400 тис. грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт щодо заступника керівника Каховської місцевої прокуратури Херсонської області, якого звинувачують у вимаганні 400 тис. грн хабара. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“Генеральною інспекцією закінчено розслідування у кримінальному провадженні за підозрою тепер вже колишнього заступника керівника Каховської місцевої прокуратури Херсонської області та передано до суду обвинувальний акт”, — написав Ю.Луценко.
Він нагадав, що слідством встановлено, що прокурор вимагав від одного з підприємців та його батька неправомірну вигоду в сумі 400 тис. грн за непритягнення підприємця до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні за самовільне зайняття земельної ділянки, закриття цього провадження та надання можливості безперешкодно зібрати вирощений врожай на земельній ділянці.
За даними Генпрокурора, екс-чиновнику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України, яка передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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