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Екс-заступника керівника каховської прокуратури судитимуть за вимагання 400 тис. грн хабара

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт щодо заступника керівника Каховської місцевої прокуратури Херсонської області, якого звинувачують у вимаганні 400 тис. грн хабара. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

Екс-заступника керівника каховської прокуратури судитимуть за вимагання 400 тис. грн хабара

“Генеральною інспекцією закінчено розслідування у кримінальному провадженні за підозрою тепер вже колишнього заступника керівника Каховської місцевої прокуратури Херсонської області та передано до суду обвинувальний акт”, — написав Ю.Луценко.

Він нагадав, що слідством встановлено, що прокурор вимагав від одного з підприємців та його батька неправомірну вигоду в сумі 400 тис. грн за непритягнення підприємця до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні за самовільне зайняття земельної ділянки, закриття цього провадження та надання можливості безперешкодно зібрати вирощений врожай на земельній ділянці.

За даними Генпрокурора, екс-чиновнику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України, яка передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть голову сільської ради за хабар.

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