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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-зама руководителя каховской прокуратуры будут судить за вымогательство 400 тыс. грн взятки

Киев • УНН

 • 8392 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в отношении заместителя руководителя Каховской местной прокуратуры Херсонской области, которого обвиняют в вымогательстве 400 тыс. грн взятки. Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

Экс-зама руководителя каховской прокуратуры будут судить за вымогательство 400 тыс. грн взятки

"Генеральной инспекцией закончено расследование в уголовном производстве по подозрению теперь уже бывшего заместителя руководителя Каховской местной прокуратуры Херсонской области и передано в суд обвинительный акт", - написал Ю.Луценко.

Он напомнил, что следствием установлено, что прокурор требовал от одного из предпринимателей и его отца неправомерную выгоду в сумме 400 тыс. грн за непривлечение предпринимателя к уголовной ответственности в уголовном производстве за самовольное занятие земельного участка, закрытие этого производства и предоставления возможности беспрепятственно собрать выращенный урожай на земельном участке.

По данным Генпрокурора, экс-чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области будут судить председателя сельского совета за взятку.

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