Екс-заступнику командира взводу однієї з оперативних рот “Беркуту” повідомили про підозру

Колишньому заступнику командира взводу однієї з оперативних рот “Беркуту” при ГУ МВС України в місті Києві 26.12.2016 повідомлено про підозру в перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувались насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, за відсутності ознак катування та в умисному перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.171, ч.2 ст.365 КК України (в редакції від 07.04.2011).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної на теперішній час посади командира взводу полку міліції особливого призначення № 1 Головного управління національної поліції України в місті Києві.