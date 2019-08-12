Ексюрист Обами постане перед судом за звинуваченнями у брехні про роботу на уряд України

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Колишній юрист Білого дому часів президентства Барака Обами Грегорі Крейг постане перед судом США в понеділок у якості обвинуваченого в наданні неправдивої інформації посадовцям Міністерства юстиції США стосовно його співпраці з Полом Манафортом на користь уряду України. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".