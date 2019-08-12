Ексюрист Обами постане перед судом за звинуваченнями у брехні про роботу на уряд України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Колишній юрист Білого дому часів президентства Барака Обами Грегорі Крейг постане перед судом США в понеділок у якості обвинуваченого в наданні неправдивої інформації посадовцям Міністерства юстиції США стосовно його співпраці з Полом Манафортом на користь уряду України. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
У справі, що стала результатом розслідування втручання Росії до виборів США, проведеного спецпрокурором Робертом Мюллером, прокуратура США висунула низку обвинувачень в порушенні правил здійснення лобістської діяльності. Так, американський закон вимагає відповідної реєстрації від осіб, які проводять діяльність в політичних колах США на користь іноземної установи.
Центральним епізодом справи є передача Крейгом кореспонденту видання The New York Times Девіду Сенгеру звіту юристів стосовно України пише Politico. Звіт підготовлений юристами Skadden Arps стосувався переслідування колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко з боку уряду Януковича і представляв дії Януковича в позитивному світлі.
Крейг не визнає своєї провини. Його юристи вказують, що Крейг не був частиною плану роботи зі ЗМІ. Прокурор все ж вказав на досудових слуханнях, що відбулись у п'ятницю, на схвальний відгук Манафорта на дії Крейга. Після передачі звіту журналістові, Манафорт написав Крейгу: "Люди в Києві дуже щасливі. Ви – саме та людина".
Водночас юрист New York Times Дейвід Маккро виступив на захист роботи журналістів, відзначивши, що стаття, що вийшла про звіт була скептичною.
За даними "Голосу Америки", звинувачення, пов'язані з роботою Крейга на користь Міністерства юстиції України в 2012 році, коли Крейг працював в юридичній фірмі Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Працювати на користь уряду Януковича Крейгу запропонував Пол Манафорт, який отримав мільйони доларів від клієнтів в Україні, писало раніше видання The New York Times.
Нагадаємо, Манафорт не визнав себе винним за новими звинуваченнями в шахрайстві.