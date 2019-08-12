Экс-юрист Обамы предстанет перед судом по обвинению во лжи о работе на правительство Украины

КИЕВ. 12 августа. УНН. Бывший юрист Белого дома времен президентства Барака Обамы Грегори Крейг предстанет перед судом США в понедельник в качестве обвиняемого в предоставлении ложной информации должностным лицам Министерства юстиции США в отношении его сотрудничества с Полом Манафортом в пользу правительства Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".