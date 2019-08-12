Экс-юрист Обамы предстанет перед судом по обвинению во лжи о работе на правительство Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Бывший юрист Белого дома времен президентства Барака Обамы Грегори Крейг предстанет перед судом США в понедельник в качестве обвиняемого в предоставлении ложной информации должностным лицам Министерства юстиции США в отношении его сотрудничества с Полом Манафортом в пользу правительства Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
В деле, ставшей результатом расследования вмешательства России в выборы США, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, прокуратура США выдвинула ряд обвинений в нарушении правил осуществления лоббистской деятельности. Так, американский закон требует соответствующей регистрации от лиц, осуществляющих деятельность в политических кругах США в пользу иностранного учреждения.
Центральным эпизодом дела является передача Крейгом корреспонденту издания The New York Times Дэвиду Сенгеру отчета юристов в отношении Украины, пишет Politico. Отчет, подготовленный юристами Skadden Arps, касался преследования бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко со стороны правительства Януковича и представлял действия Януковича в положительном свете.
Крейг не признает своей вины. Его юристы указывают, что Крейг не являлся частью плана работы со СМИ. Прокурор все же указал на досудебных слушаниях, которые состоялись в пятницу, на благоприятный отзыв Манафорта на действия Крейга. После передачи отчета журналисту, Манафорт написал Крейгу "Люди в Киеве очень счастливы. Вы - именно тот человек".
В то же время юрист New York Times Дэвид МакКрей выступил в защиту работы журналистов, отметив, что статья, вышедшая об отчете, была скептической.
Как ранее сообщал "Голос Америки", обвинения, связанные с работой Крейга в пользу Министерства юстиции Украины в 2012 году, когда Крейг работал в юридической фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Работать в пользу правительства Януковича Крейгу предложил Пол Манафорт, который получил миллионы долларов от клиентов в Украине, писало ранее издание The New York Times.
Напомним, Манафорт не признал себя виновным по новым обвинениям в мошенничестве.