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Екс-ватажок “ЛНР” поширює інформацію про створення нового руху для приєднання низки областей до РФ

Київ • УНН

 • 9773 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Колишній ватажок “ЛНР” Валерій Болотов поширює інформацію про створення громадсько-політичного руху “Єднання”, провідною ідеєю якого є від’єднання областей Півдня та Сходу України і створення єдиної “держави” з подальшим приєднанням її до Росії. Про це на сторінці у Facebook повідомляє координатор руху “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.

Екс-ватажок “ЛНР” поширює інформацію про створення нового руху для приєднання низки областей до РФ

“Колишній ватажок „ЛНР“ В.Болотов (нині перебуває на території РФ), поширює інформацію про створення громадсько-політичного руху „Єднання“. Головною метою цієї структури декларується об’єднання сил „республік Донбасу“ з колабораціоністськими рухами Харківської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей в боротьбі за повне відділення від України. Програмою руху передбачено „вихід“ „ЛНР“ з територіальних кордонів Луганської області та відродження проекту „Новоросія“ (від’єднання областей Півдня і Сходу України та створення єдиної „держави“ з подальшим входженням до складу РФ). Першочерговим завданням руху визначена його реєстрації в „органах юстиції“ „ЛНР“, що наразі представляється малоймовірним через конфлікт В.Болотова з І.Плотницьким”, — йдеться у повідомленні.

Відомо, що В.Болотов раніше працював на регіонала Олександра Єфремова, а також є одним з організаторів утримання у полоні української льотчиці Надії Савченко.

Нагадаємо, до персональних санкцій, які ввів в дію Президент України Петро Порошенко, потрапили прокурор Криму Наталія Поклонська, колишній ватажок “ЛНР” Валерій Болотов та інші особи, які причетні до протиправних дій щодо Надії Савченко, Олега Сенцова та Олександра Кольченка.

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