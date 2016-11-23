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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Экс-главарь "ЛНР" распространяет информацию о создании нового движения для присоединения ряда областей к РФ

Киев • УНН

 • 9773 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Бывший главарь "ЛНР" Валерий Болотов распространяет информацию о создании общественно-политического движения "Единение", ведущей идеей которого является отсоединение областей Юга и Востока Украины и создание единого "государства" с последующим присоединением его к России. Об этом на странице в Facebook сообщает координатор движения "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает УНН.

Экс-главарь "ЛНР" распространяет информацию о создании нового движения для присоединения ряда областей к РФ

"Бывший главарь "ЛНР" В.Болотов (сейчас находится на территории РФ), распространяет информацию о создании общественно-политического движения "Единение". Главной целью этой структуры декларируется объединение сил "республик Донбасса" с коллаборационистскими движениями Харьковской, Николаевской, Одесской, Херсонской областей в борьбе за полное отделение от Украины. Программой движения предусмотрен "выход" "ЛНР" из территориальных границ Луганской области и возрождение проекта "Новороссия" (отсоединение областей Юга и Востока Украины и создание единого "государства" с последующим вхождением в состав РФ). Первоочередной задачей движения определена его регистрация в "органах юстиции" "ЛНР", что сейчас представляется маловероятным из-за конфликта В.Болотова с И.Плотницким", - говорится в сообщении.

Известно, что В.Болотов ранее работал на регионала Александра Ефремова, а также является одним из организаторов содержания в плену украинской летчицы Надежды Савченко.

Напомним, в персональные санкции, которые ввел в действие Президент Украины Петр Порошенко, попали прокурор Крыма Наталья Поклонская, бывший главарь "ЛНР" Валерий Болотов и другие лица, причастные к противоправным действиям в отношении Надежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко.

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