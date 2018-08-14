Екс-торнадівців після скарг оглядатимуть лікарі не з медчастини СІЗО - Омбудсмен

“Тільки повернулася з Лук’янівського СІЗО, де зустрічалася з ув’язненими працівниками роти „Торнадо“”, — повідомила Омбудсмен.

За її словами, після подій на території Лук’янівського СІЗО 9 серпня, представники офісу Уповноваженого поїхали на місце для з’ясування обставин та проведення перевірки, після чого спостерігали за ситуацією всі інші дні.

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Представники омбудсмена відвідали також місця, куди етапували інших чотирьох “торнадівців”, та прийняли у них заяви, після чого були відкриті провадження для з’ясування ситуації. Такі ж заяви вони отримали від тих ув’язнених, хто залишився у Київському СІЗО.

“Сьогодні я як Уповноважений зустрілася з усіма причетними і безпосередньо поспілкувалася з кожним, хто наразі знаходиться в СІЗО. Ув’язнені мені повідомили, що їм потрібна медична допомога. Я звернулася до слідчих і ми домовилися, що вся необхідна медична допомога буде надана. Зважаючи на скарги ув’язнених на працівників медичної частини слідчого ізолятору, ми вирішили, що оглядатимуть їх лікарі не з медчастини пенітенціарного закладу, а ті, яких надасть КМДА”, — повідомила Денісова.

Нагадаємо, у Київському слідчому ізоляторі 9 серпня стався бунт ув’язнених колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” після того, як до них прийшли з обшуками.

Пізніше стало відомо, що трьох колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” вивезли із Лук’янівського СІЗО до різних пенітенціарних установ у Київській області.

Міністерство юстиції України розпочало службове розслідування щодо працівників Лук’янівського СІЗО, які допустили зустріч усіх екс-бійців “Торнадо” в одній камері, та щодо виявлення заборонених речей у них.

Також повідомлялося, що правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження стосовно двох співробітників Київського слідчого ізолятору щодо інциденту, який стався у СІЗО за участю екс-бійців спецпідрозділу “Торнадо”.

Як стало відомо УНН, Мін’юст завершив службове розслідування за фактом інциденту з торнадівцями.