Экс-торнадовцев после жалоб будут осматривать врачи не из медчасти СИЗО - Омбудсмен

"Только что вернулась из Лукьяновского СИЗО, где встречалась с заключенными работниками роты "Торнадо"", - сообщила Омбудсмен.

По ее словам, после событий на территории Лукьяновского СИЗО 9 августа, представители офиса Уполномоченного поехали на место для выяснения обстоятельств и проведения проверки, после чего наблюдали за ситуацией все другие дни.

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Представители омбудсмена посетили места, куда этапировали других четырех "торнадовцев", и приняли у них заявления, после чего были открыты производства для выяснения ситуации. Такие же заявления они получили от тех заключенных, кто остался в Киевском СИЗО.

"Сегодня я как Уполномоченный встретилась со всеми причастными и непосредственно пообщалась с каждым, кто сейчас находится в СИЗО. Заключенные мне сообщили, что им нужна медицинская помощь. Я обратилась к следователям и мы договорились, что вся необходимая медицинская помощь будет оказана. Ввиду жалоб заключенных на работников медицинской части следственного изолятора, мы решили, что осматривать их будут врачи не из медчасти пенитенциарного заведения, а те, которых предоставит КГГА", - сообщила Денисова.

Напомним, в Киевском следственном изоляторе 9 августа произошел бунт заключенных бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" после того, как к ним пришли с обысками.

Позже стало известно, что трех бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" вывезли из Лукьяновского СИЗО в различные пенитенциарные учреждения в Киевской области.

Министерство юстиции Украины начало служебное расследование в отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО, которые допустили встречу всех экс-бойцов "Торнадо" в одной камере, и по выявлению запрещенных вещей у них.

Также сообщалось, что правоохранительные органы начали уголовное производство в отношении двух сотрудников Киевского следственного изолятора относительно инцидента, который произошел в СИЗО с участием экс-бойцов спецподразделения "Торнадо".

Как стало известно УНН, Минюст завершил служебное расследование по факту инцидента с торнадовцами.