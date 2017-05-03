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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Екс-співробітницю Пенсійного фонду судитимуть за розтрату двох мільйонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Прокуратура Київської області скерувала обвинувальний акт щодо колишньої працівниці одного з управлінь Пенсійного фонду України, яка здійснила розтрату бюджетних коштів на суму понад два млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Екс-співробітницю Пенсійного фонду судитимуть за розтрату двох мільйонів

Броварською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно колишнього головного спеціаліста відділу з призначення пенсій управління Пенсійного фонду України в м. Бровари та Броварського району Київської області. Установлено, що протягом жовтня 2012 року по березень 2015 року, зловмисниця незаконно нараховувала завищені суми пенсій 41 особі. Внаслідок таких протиправних дій відбулась розтрата бюджетних коштів на суму понад 2 мільйони гривень.

Зловмисниця обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 366 (службове підроблення) КК України.

За клопотанням прокуратури обвинувачена перебуватиме під вартою.

Як повідомляв УНН, комунального керівника на Волині судитимуть за розтрату 2 млн грн.

Українські Національні Новини

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