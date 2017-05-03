Экс-сотрудницу Пенсионного фонда будут судить за растрату двух миллионов

Броварской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении бывшего главного специалиста отдела по назначению пенсий управления Пенсионного фонда Украины в г. Бровары и Броварского района Киевской области. Установлено, что в течение октября 2012 по март 2015 года, злоумышленница незаконно начисляла завышенные суммы пенсий 41 лицу. Вследствие таких противоправных действий состоялась растрата бюджетных средств на сумму свыше 2 миллионов гривен.

Злоумышленница обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

По ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей.

Как сообщал УНН, коммунального руководителя на Волыни будут судить за растрату 2 млн грн.