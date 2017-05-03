Экс-сотрудницу Пенсионного фонда будут судить за растрату двух миллионов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Прокуратура Киевской области направила обвинительный акт по поводу бывшей работницы одного из управлений Пенсионного фонда Украины, которая осуществила растрату бюджетных средств на сумму более двух млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Броварской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении бывшего главного специалиста отдела по назначению пенсий управления Пенсионного фонда Украины в г. Бровары и Броварского района Киевской области. Установлено, что в течение октября 2012 по март 2015 года, злоумышленница незаконно начисляла завышенные суммы пенсий 41 лицу. Вследствие таких противоправных действий состоялась растрата бюджетных средств на сумму свыше 2 миллионов гривен.
Злоумышленница обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.
По ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей.
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