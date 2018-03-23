Екс-спецпредставник ЄС у Боснії дав пораду, як Україні пережити перехід від війни до миру

"Я би порадив використати цей час і прорахувати всі можливі варіанти, прорахувати різні конфлікти. Готуватися треба починати зараз. Перехід від війни до миру - найнебезпечніший", - заявив Петрич.

Нагадаємо, екс-спецпредставник ЄС у Боснії розповів, як миротворці допоможуть Україні.