Екс-спецпредставник ЄС у Боснії дав пораду, як Україні пережити перехід від війни до миру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Перехідний період між війною та миром найтяжчий, до нього краще готуватися завчасно. Про це на прес-конференції повідомив колишній спеціальний представник ЄС у Боснії Вольфганг Петрич, передає кореспондент УНН.
"Я би порадив використати цей час і прорахувати всі можливі варіанти, прорахувати різні конфлікти. Готуватися треба починати зараз. Перехід від війни до миру - найнебезпечніший", - заявив Петрич.
Нагадаємо, екс-спецпредставник ЄС у Боснії розповів, як миротворці допоможуть Україні.