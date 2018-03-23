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Екс-спецпредставник ЄС у Боснії дав пораду, як Україні пережити перехід від війни до миру

Київ • УНН

 • 18463 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Перехідний період між війною та миром найтяжчий, до нього краще готуватися завчасно. Про це на прес-конференції повідомив колишній спеціальний представник ЄС у Боснії Вольфганг Петрич, передає кореспондент УНН.

"Я би порадив використати цей час і прорахувати всі можливі варіанти, прорахувати різні конфлікти. Готуватися треба починати зараз. Перехід від війни до миру - найнебезпечніший", - заявив Петрич.

Нагадаємо, екс-спецпредставник ЄС у Боснії розповів, як миротворці допоможуть Україні.

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