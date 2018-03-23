Экс-спецпредставитель ЕС в Боснии дал совет, как Украине пережить переход от войны к миру
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Переходный период между войной и миром тяжелый, к нему лучше готовиться заранее. Об этом на пресс-конференции сообщил бывший специальный представитель ЕС в Боснии Вольфганг Петрич, передает корреспондент УНН.
"Я бы посоветовал использовать это время и просчитать все возможные варианты, просчитать различные конфликты. Готовиться надо начинать сейчас. Переход от войны к миру - самый опасный", - заявил Петрич.
Напомним, экс-спецпредставитель ЕС в Боснии рассказал, как миротворцы помогут Украине.