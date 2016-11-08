Екс-прокурора на Одещині судитимуть за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Одещині судитимуть колишнього прокурора місцевої прокуратури за отримання неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Вказаного прокурора правоохоронці викрили у липні поточного року під час одержання від підозрюваного 4000 грн хабара за укладення між ними угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні.
Прокуратура області 31 жовтня обвинувальний акт щодо вказаної особи скерувала до суду за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди) для розгляду по суті.