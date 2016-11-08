Экс-прокурора Одесской области будут судить за взяточничество

Указанного прокурора правоохранители разоблачили в июле текущего года во время получения от подозреваемого 4 тыс. грн взятки за заключение между ними соглашения о признании виновности в уголовном производстве.

Прокуратура области 31 октября обвинительный акт в отношении указанного лица направила в суд по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды) для рассмотрения по существу.





