Экс-прокурора Одесской области будут судить за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Одесской области будут судить бывшего прокурора местной прокуратуры за получение неправомерной выгоды. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Указанного прокурора правоохранители разоблачили в июле текущего года во время получения от подозреваемого 4 тыс. грн взятки за заключение между ними соглашения о признании виновности в уголовном производстве.
Прокуратура области 31 октября обвинительный акт в отношении указанного лица направила в суд по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды) для рассмотрения по существу.