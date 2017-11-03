Екс-прокурора Черкащини судитимуть за протидію протестним акціям у січні 2014 року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо екс-прокурора Черкащини за підозрою в організації незаконних затримань, арештів низки осіб під час мирних акцій протесту, які відбувалися в січні 2014 року в м. Черкасах. Про це йдеться в повідомленні Департамент спеціальних розслідувань ГПУ на сторінці у Facebook, передає УНН.
"Слідчими Департаменту спеціальних розслідувань закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього прокурора одного з районів Черкаської області в організації незаконних затримань, притягнення до кримінальної відповідальності та арештів низки осіб під час мирних акцій протесту, які відбувалися в січні 2014 року в м. Черкасах (ч. 2 ст. 343, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 376, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України).
Обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано для розгляду до суду", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Колишньому прокурору одного з районів Черкаської області повідомлено про підозру в кримінальному провадженні за фактами протидії протестним акціям у січні 2014 року.