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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 40450 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 107684 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 100312 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103265 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102784 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 85113 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 102950 просмотра

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11 марта, 06:59 • 101754 просмотра

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Экс-прокурора Черкасской области будут судить за противодействие протестным акциям в январе 2014 года

Экс-прокурора Черкасской области будут судить за противодействие протестным акциям в январе 2014 года

Киев  •  УНН

 • 14714 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-прокурора Черкасской по подозрению в организации незаконных задержаний, арестов ряда лиц во время мирных акций протеста, которые происходили в январе 2014 года в г.. Черкассах. Об этом говорится в сообщении Департамент специальных расследований ГПУ на странице в Facebook, передает УНН.

"Следователями Департамента специальных расследований закончено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего прокурора одного из районов Черкасской области в организации незаконных задержаний, привлечения к уголовной ответственности и арестов ряда лиц во время мирных акций протеста, которые происходили в январе 2014 года в г.. Черкассах ( ч. 2 ст. 343, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 376, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 371, ч . 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины).

Обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлено для рассмотрения в суд ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Бывшему прокурору одного из районов Черкасской области сообщено о подозрении в уголовном производстве по фактам противодействия протестным акциям в январе 2014 года.

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