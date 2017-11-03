Экс-прокурора Черкасской области будут судить за противодействие протестным акциям в январе 2014 года

"Следователями Департамента специальных расследований закончено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего прокурора одного из районов Черкасской области в организации незаконных задержаний, привлечения к уголовной ответственности и арестов ряда лиц во время мирных акций протеста, которые происходили в январе 2014 года в г.. Черкассах ( ч. 2 ст. 343, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 376, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 371, ч . 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины).

Обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлено для рассмотрения в суд ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Бывшему прокурору одного из районов Черкасской области сообщено о подозрении в уголовном производстве по фактам противодействия протестным акциям в январе 2014 года.