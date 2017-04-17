Екс-президенту Південної Кореї пред'явили звинувачення в корупції - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Колишньому президенту Південної Кореї Пак Кин Хе офіційно пред’явили звинувачення за декількома пунктами, включаючи хабарництво, повідомляє УНН із посиланням на “Ренхап”.
Слідство завершило розслідування у справі про корупційний скандал.
Пак Кин Хе відсторонили від посади 10 березня до вирішення конституційного суду країни.
За словами прокурора, колишнього президента звинувачують у зловживанні владою, підкуп і витік секретних даних.
Екс-президента також звинувачують в змові з її подругою Цой Сун Суль і в примусі компаній пожертвувати в цілому 77,4 млрд вон (68 млн дол.) двом некомерційним фондам.
31 березня Пак Кин Хе взяли під варту. Цой Сун Суль була заарештована в кінці 2016 року.