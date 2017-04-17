Экс-президенту Южной Кореи предъявили обвинение в коррупции - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20808 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 81188 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141416 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111257 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113072 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110283 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102578 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106470 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103136 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150082 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Экс-президенту Южной Кореи предъявили обвинение в коррупции - СМИ

Экс-президенту Южной Кореи предъявили обвинение в коррупции - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10734 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе официально предъявили обвинения по нескольким пунктам, включая взяточничество, сообщает УНН со ссылкой на "Ренхап".

Следствие завершило расследование по делу о коррупционном скандале.

Пак Кын Хе отстранили от должности 10 марта по решению Конституционного суда страны.

По словам прокурора, бывшего президента обвиняют в злоупотреблении властью, подкуп и утечка секретных данных.

Экс-президента также обвиняют в сговоре с ее подругой Цой Сун Суль и в принуждении компаний пожертвовать в целом 77400000000 вон (68 млн долл.) двум некоммерческим фондам.

31 марта Пак Кын Хе взяли под стражу. Цой Сун Суль была арестована в конце 2016 года.

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