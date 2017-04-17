Экс-президенту Южной Кореи предъявили обвинение в коррупции - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе официально предъявили обвинения по нескольким пунктам, включая взяточничество, сообщает УНН со ссылкой на "Ренхап".
Следствие завершило расследование по делу о коррупционном скандале.
Пак Кын Хе отстранили от должности 10 марта по решению Конституционного суда страны.
По словам прокурора, бывшего президента обвиняют в злоупотреблении властью, подкуп и утечка секретных данных.
Экс-президента также обвиняют в сговоре с ее подругой Цой Сун Суль и в принуждении компаний пожертвовать в целом 77400000000 вон (68 млн долл.) двум некоммерческим фондам.
31 марта Пак Кын Хе взяли под стражу. Цой Сун Суль была арестована в конце 2016 года.