Экс-президенту Южной Кореи предъявили обвинение в коррупции - СМИ

Следствие завершило расследование по делу о коррупционном скандале.

Пак Кын Хе отстранили от должности 10 марта по решению Конституционного суда страны.

По словам прокурора, бывшего президента обвиняют в злоупотреблении властью, подкуп и утечка секретных данных.

Экс-президента также обвиняют в сговоре с ее подругой Цой Сун Суль и в принуждении компаний пожертвовать в целом 77400000000 вон (68 млн долл.) двум некоммерческим фондам.

31 марта Пак Кын Хе взяли под стражу. Цой Сун Суль была арестована в конце 2016 года.