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Екс-президента США Дж.Буша-старшого випишуть з лікарні

Екс-президента США Дж.Буша-старшого випишуть з лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Лікарі повідомили, що скоро 92-річного екс-президента США Джорджа Буша-старшого випишуть з відділення інтенсивної терапії, куди він потрапив з наслідками пневмонії, передає УНН з посиланням на Associated Press.

За даними лікаря методистської лікарні Хьюстона, Джорджа Буша-старшого вже в понеділок можуть виписати з лікарні.

Представник сім'ї Бушів повідомив, що життєві показники екс-президента в нормі.

Його дружину Барбару Буш, яку також напередодні госпіталізували, також вже виписали ще в неділю, проте вона вирішила ще на день залишитись в лікарні.

Нагадаємо, 18 січня колишнього президента США Джорджа Буша перемістили у відділення інтенсивної терапії в лікарні Х'юстону через наслідки пневмонії.

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