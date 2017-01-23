Екс-президента США Дж.Буша-старшого випишуть з лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Лікарі повідомили, що скоро 92-річного екс-президента США Джорджа Буша-старшого випишуть з відділення інтенсивної терапії, куди він потрапив з наслідками пневмонії, передає УНН з посиланням на Associated Press.
За даними лікаря методистської лікарні Хьюстона, Джорджа Буша-старшого вже в понеділок можуть виписати з лікарні.
Представник сім'ї Бушів повідомив, що життєві показники екс-президента в нормі.
Його дружину Барбару Буш, яку також напередодні госпіталізували, також вже виписали ще в неділю, проте вона вирішила ще на день залишитись в лікарні.
Нагадаємо, 18 січня колишнього президента США Джорджа Буша перемістили у відділення інтенсивної терапії в лікарні Х'юстону через наслідки пневмонії.