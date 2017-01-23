Экс-президента США Дж.Буша-старшего выпишут из больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Врачи сообщили, что скоро 92-летнего экс-президента США Джорджа Буша-старшего выпишут из отделения интенсивной терапии, куда он попал с последствиями пневмонии, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
По данным врача методистской больницы Хьюстона, Джорджа Буша-старшего уже в понедельник могут выписать из больницы.
Представитель семьи Бушей сообщил, что жизненные показатели экс-президента в норме.
Его жену Барбару Буш, которую также накануне госпитализировали, выписали еще в воскресенье, однако она решила еще на день остаться в больнице.
Напомним, 18 января бывшего президента США Джорджа Буша поместили в отделение интенсивной терапии в больнице Хьюстона из-за последствий пневмонии.