Экс-президента США Дж.Буша-старшего выпишут из больницы

По данным врача методистской больницы Хьюстона, Джорджа Буша-старшего уже в понедельник могут выписать из больницы.

Представитель семьи Бушей сообщил, что жизненные показатели экс-президента в норме.

Его жену Барбару Буш, которую также накануне госпитализировали, выписали еще в воскресенье, однако она решила еще на день остаться в больнице.

Напомним, 18 января бывшего президента США Джорджа Буша поместили в отделение интенсивной терапии в больнице Хьюстона из-за последствий пневмонии.