Екс-президента Грузії Саакашвілі забрали невідомі - Сакваралідзе
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Невідомі люди забрали екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, в мережі Facebook повідомив Давід Сакваралідзе, передає УНН.
"Забрали Михайла", - написав Д.Сакваралідзе.
Наразі невідомо, хто і куди відвіз екс-президента Грузії.
Додамо, що на сторінці М.Саакашвілі у Facebook розміщенно інформацію про те, що "біля офісу Руху Нових Сил на пров. Музейному невідомі в масках схопили та повезли у невідомому напрямку Михайла Саакашвілі. Викрадачі були на трьох білих бусах Volkswagen, номер одного з них: АА 0121 СН!"
Нагадаємо, Служба безпеки України не відправляла ні спецпідрозділ “Альфа”, ні інші спеціальні підрозділи до готелю FAIRMONT в центрі Києва.