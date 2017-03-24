Екс-президент Єгипту Х.Мубарак вийшов на волю

“Так, він зараз знаходиться в своєму будинку в Геліополісі”, — сказав адвокат Мубарака Фарід Ель-Діб, відповідаючи на питання, чи покинув Х.Мубарак лікарню.

Таким чином, екс-президент покинув лікарню Мааді, в який перебував під вартою з 2012 року.

Х.Мубарак був спочатку заарештований в квітні 2011 року, через два місяці після його усунення з посади президента.

Х.Мубарак був звинувачений в причетності до загибелі 239 демонстрантів в січні 2011 року, а також в корупції. Колишнього президента також звинувачували в тому, що він і його міністр внутрішніх справ надали транспорт і зброю, які були використані в зіткненнях поліції і протестувальників.

У червні 2012 року його було засуджено до довічного ув’язнення в тюрмі Тора, проте через різке погіршення стану здоров’я 84-річного екс-президента, який переніс серцевий напад в день прибуття до в’язниці, його перевели у військовий госпіталь Мааді, де він утримувався під вартою.

Нагадаємо, 2 березня Касаційний суд повністю виправдав екс-президента Єгипту Хосні Мубарака.