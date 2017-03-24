Экс-президент Египта Х.Мубарак вышел на свободу

"Да, он сейчас находится в своем доме в Гелиополисе", - сказал адвокат Мубарака Фарид Эль-Диб, отвечая на вопрос, покинул ли Х.Мубарак больницу.

Таким образом, экс-президент покинул больницу Маади, в который находился под стражей с 2012 года.

Х.Мубарак был арестован в апреле 2011 года, через два месяца после его отстранения от должности президента.

Х.Мубарак был обвинен в причастности к гибели 239 демонстрантов в январе 2011 года, а также в коррупции. Бывшего президента также обвиняли в том, что он и его министр внутренних дел предоставили транспорт и оружие, которые были использованы в столкновениях полиции и протестующих.

В июне 2012 года он был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме Тора, однако из-за резкого ухудшения состояния здоровья 84-летнего экс-президента, перенесшего сердечный приступ в день прибытия в тюрьму, его перевели в военный госпиталь Маади, где он содержался под стражей.

Напомним, 2 марта Кассационный суд полностью оправдал экс-президента Египта Хосни Мубарака.