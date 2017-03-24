Экс-президент Египта Х.Мубарак вышел на свободу

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120188 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179269 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130822 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125265 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117644 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106530 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107559 просмотра

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Экс-президент Египта Х.Мубарак вышел на свободу

Экс-президент Египта Х.Мубарак вышел на свободу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Экс-президент Египта Хосни Мубарак освобожден из-под стражи после шести лет заключения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

"Да, он сейчас находится в своем доме в Гелиополисе", - сказал адвокат Мубарака Фарид Эль-Диб, отвечая на вопрос, покинул ли Х.Мубарак больницу.

Таким образом, экс-президент покинул больницу Маади, в который находился под стражей с 2012 года.

Х.Мубарак был арестован в апреле 2011 года, через два месяца после его отстранения от должности президента.

Х.Мубарак был обвинен в причастности к гибели 239 демонстрантов в январе 2011 года, а также в коррупции. Бывшего президента также обвиняли в том, что он и его министр внутренних дел предоставили транспорт и оружие, которые были использованы в столкновениях полиции и протестующих.

В июне 2012 года он был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме Тора, однако из-за резкого ухудшения состояния здоровья 84-летнего экс-президента, перенесшего сердечный приступ в день прибытия в тюрьму, его перевели в военный госпиталь Маади, где он содержался под стражей.

Напомним, 2 марта Кассационный суд полностью оправдал экс-президента Египта Хосни Мубарака.

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