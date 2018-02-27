Екс-президент України Віктор Янукович збирається 2 березня дати прес-конференцію в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Російське інформаційне агентство ТАРС анонсувало прес-конференцію колишнього президента-втікача України Віктора Януковича, приурочену до четвертої річниці завершення Майдану. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ТАРС.
У столиці Російської Федерації 2 березня об 11:00 пройде прес-конференція колишнього президента України Віктора Януковича. Український державний екс-лідер збирається надати “нові докази” причетності нинішньої влади до розстрілів на Майдані.
“Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на Майдані, а також судовому процесі, ініційованому київською владою”, — сказано в анонсі.
Нагадаємо, сторона обвинувачення звинувачує адвокатів екс-президента Віктора Януковича, підозрюваного у державній зраді, у зриві сьогоднішнього судового засідання. Про це 22 лютого в коментарі журналістам у Києві по завершенню судового засідання в Оболонському районному суду заявив прокурор Руслан Кравченко.
Як раніше повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.