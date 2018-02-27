Экс-президент Украины Виктор Янукович собирается 2 марта дать пресс-конференцию в Москве

В столице Российской Федерации 2 марта в 11:00 пройдет пресс-конференция бывшего президента Украины Виктора Януковича. Украинский государственный экс-лидер собирается предоставить “новые доказательства” причастности нынешней власти к расстрелам на Майдане.

“Янукович расскажет о новых доказательства причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане, а также процессе, инициированном киевской властью”, — говорится в анонсе.

Напомним, сторона обвинения обвиняет адвокатов экс-президента Виктора Януковича, подозреваемого в государственной измене, в срыве сегодняшнего судебного заседания. Об этом 22 февраля в комментарии журналистам в Киеве после завершения судебного заседания в Оболонском районном суда заявил прокурор Руслан Кравченко.

Как ранее сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.