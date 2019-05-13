Екс-президент Північної Македонії подякував громадянам за довіру

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Колишній глава Північної Македонії Гьорге Іванов, який склав у неділю свої президентські повноваження через десять років перебування при владі, подякував македонським громадянам за надану довіру і підтримку. Відповідне повідомлення Іванов опублікував на своїй офіційній сторінці в Facebook після інавгурації свого наступника соціал-демократа Стево Пендаровського, передає УНН.

“З величезною честю, задоволенням і відповідальністю я виконував посаду президента Республіки Македонія в минулі десять років. Від щирого серця ми дякуємо македонському народу і македонським громадянам за усю надану довіру і підтримку. Залишайтеся в доброму здоров’ї і не забувайте, що лише згуртувавшись, об’єднавшись і з взаємною повагою ми можемо вибудувати процвітаючу і успішну Македонію. Посади приходять і йдуть, але людяність залишається”, — написав колишній президент республіки, доповнивши повідомлення сімейним фото з дружиною і сином та підписом “Сім’я Іванових”.

Раніше в неділю в Скоп’є відбулася інавгурація нового президента Північної Македонії Стево Пендаровського. Основна частина урочистого заходу пройшла в стінах Зборів (парламенту) республіки, де глава держави склав присягу. Після цього в резиденції Гьорге Іванова “Віла-Водно” пройшла урочиста церемонія передачі президентських функцій новому главі республіки з вищими військовими і державними почестями.

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