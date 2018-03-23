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Екс-президент Франції пообіцяв, що буде боротися з "бандою Каддафі"

Екс-президент Франції пообіцяв, що буде боротися з "бандою Каддафі"

Київ • УНН

 • 11727 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Екс-президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що має намір боротися з “бандою” колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі, після того як син колишнього лівійського диктатора звинуватив його в корупції. Про це повідомляє УНН з посиланням на французький телеканал TF1.

“Я не буду з цим жартувати, я ставлюся до цього дуже серйозно. Це триватиме рік, два, десять, але я розправлюсь з цією бандою”, — сказав Саркозі.

Саркозі заявив, що висунуті йому звинувачення в корупції та нелегальному фінансуванні виборчої кампанії і приховуванні коштів Лівії не мають доказової бази.

За його словами, він був звинувачений на основі заяв Муаммара Каддафі (колишнього лівійського лідера), його сина, племінника, кузена, представника, колишнього прем’єр-міністра і (бізнесмена) Зіада Такієддіна.

Як повідомляв УНН, син Каддафі заявив про наявність у нього доказів проти Саркозі.

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