Экс-президент Франции пообещал, что будет бороться с "бандой Каддафи"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что намерен бороться с “бандой” бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, после того как сын бывшего ливийского диктатора обвинил его в коррупции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на французский телеканал TF1.
“Я не буду с этим шутить, я отношусь к этому очень серьезно. Это будет продолжаться год, два, десять, но я расправлюсь с этой бандой”, — сказал Саркози.
Саркози заявил, что предъявленные ему обвинения в коррупции и нелегальном финансировании избирательной кампании и сокрытии средств Ливии не имеют доказательной базы.
По его словам, он был обвинен на основе заявлений Муаммара Каддафи (бывшего ливийского лидера), его сына, племянника, кузена, представителя бывшего премьер-министра и (бизнесмена) Зиада Такиеддина.
Как сообщал УНН, сын Каддафи заявил о наличии у него доказательств против Саркози.