Экс-президент Франции пообещал, что будет бороться с "бандой Каддафи"

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 1558 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 49044 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 66492 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100839 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108433 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116216 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121624 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132772 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146765 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148062 просмотра

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Экс-президент Франции пообещал, что будет бороться с "бандой Каддафи"

Экс-президент Франции пообещал, что будет бороться с "бандой Каддафи"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что намерен бороться с “бандой” бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, после того как сын бывшего ливийского диктатора обвинил его в коррупции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на французский телеканал TF1.

“Я не буду с этим шутить, я отношусь к этому очень серьезно. Это будет продолжаться год, два, десять, но я расправлюсь с этой бандой”, — сказал Саркози.

Саркози заявил, что предъявленные ему обвинения в коррупции и нелегальном финансировании избирательной кампании и сокрытии средств Ливии не имеют доказательной базы.

По его словам, он был обвинен на основе заявлений Муаммара Каддафи (бывшего ливийского лидера), его сына, племянника, кузена, представителя бывшего премьер-министра и (бизнесмена) Зиада Такиеддина.

Как сообщал УНН, сын Каддафи заявил о наличии у него доказательств против Саркози.

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