Екс-правоохоронця судитимуть за вбивство таксиста
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. На Дніпропетровщині колишнього правоохоронця судитимуть за вбивство таксиста. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Прокуратура Дніпропетровської області завершила досудове розслідування та направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього працівника міліції за скоєння умисного вбивства.
Так, у березні 2015 року помічник оперуповноваженого у складі конвойного наряду, супроводжуючи підозрюваного громадянина, прибув до квартири останнього для вилучення речових доказів. Маючи намір на побіг, підозрюваний у наручниках вистрибнув з балкону квартири на другому поверсі, сів у таксі та наказав водієві рухатись.
На вимогу правоохоронця зупинитися зловмисник не реагував, тоді міліціонер здійснив три постріли з табельної вогнепальної зброї у лобове скло автомобілю, намагаючись поранити водія. Два постріли заподіяли таксисту смертельне поранення.
Помічник оперуповноваженого від слідства ухилявся, його було оголошено у розшук, у зв’язку з чим слідчим отримано дозвіл суду на проведення спеціального розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке передбачає проведення слідчих та оперативних дій за відсутності підозрюваного.
Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.
Як повідомляв УНН, двох військовослужбовців-контрактників засудили за вбивство таксиста.