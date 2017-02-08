Экс-милиционера будут судить за убийство таксиста

Прокуратура Днепропетровской области завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего работника милиции за совершение умышленного убийства.

Так, в марте 2015 года помощник оперуполномоченного в составе конвойного наряда, сопровождая подозреваемого гражданина, прибыл в квартиру последнего для изъятия вещественных доказательств. Намереваясь бежать, подозреваемый в наручниках выпрыгнул с балкона квартиры на втором этаже, сел в такси и приказал водителю двигаться.

По требованию милиционера остановиться злоумышленник не реагировал, тогда милиционер произвел три выстрела из табельного огнестрельного оружия в лобовое стекло автомобиля, пытаясь ранить водителя. Два выстрела причинили таксисту смертельное ранение.

Помощник оперуполномоченного от следствия уклонялся, он был объявлен в розыск, в связи с чем следователем получено разрешение суда на проведение специального расследования в указанном уголовном производстве, которое предусматривает проведение следственных и оперативных действий в отсутствие подозреваемого.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Как сообщал УНН, двое военнослужащих-контрактников осудили за убийство таксиста.