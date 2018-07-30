Екс-посол США в РФ заявив, що включення в санкційні списки РФ погубило його наукову кар'єру
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол визнав, що через попадання в санкційні списки РФ його науковій кар’єрі прийшов кінець. Він заявив про це в неділю в інтерв’ю телеканалу MSNBC, передає УНН.
Макфол також виступив з твердженням, що він знаходиться в певному “списку ворогів” вищого російського керівництва. Відповідаючи на питання, як зміниться його життя на тлі пропозиції РФ допитати його, що пролунала після саміту в Гельсінкі, Макфол сказав: “Моє життя вже змінилося”.
Він нагадав, що протягом вже майже 30 років займається науковою діяльністю і є професором. “Майже всі мої дослідження стосувалися Росії, — вказав екс-посол. — Я не можу більше проводити досліджень в РФ”. “Я зараз перебуваю в списку санкцій, але навіть якщо мене б звідти виключили, я ніколи не зможу поїхати в Росію”, — сказав Макфол, пославшись на вже згаданий “список ворогів”.
“Моя наукова кар’єра, що стосується написання (робіт) і проведення досліджень, ... закінчена”, — зазначив він. “Моє життя кардинально змінилося”, — додав екс-посол.
У листопаді 2016 року офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, виступаючи на російському ТБ, заявила, що причиною внесення в російські санкційні списки Макфола, який обіймав пост посла США в Росії в 2012-2014 роках, став “навмисний збиток, нанесений двостороннім відносинам з його боку”.
Як повідомляв УНН, євродепутат має намір ініціювати розслідування впливу РФ на політику ЄС.