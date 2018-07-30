Экс-посол США в РФ заявил, что включение в санкционные списки РФ погубило его научную карьеру

Макфол также выступил с утверждением, что он находится в определенном “списке врагов” высшего российского руководства. Отвечая на вопрос, как изменится его жизнь на фоне предложения РФ допросить его, прозвучавшего после саммита в Хельсинки, Макфол сказал: “Моя жизнь уже изменилась”.

Он напомнил, что на протяжении уже почти 30 лет занимается научной деятельностью и является профессором. “Почти все мои исследования касались России, — указал экс-посол. — Я не могу больше проводить исследований в РФ”. “Я в настоящий момент нахожусь в санкционном списке, но даже если меня бы оттуда исключили, я никогда не смогу поехать в Россию”, — сказал Макфол, сославшись на уже упомянутый “список врагов”.

“Моя научная карьера, касающаяся написания (работ) и проведения исследований, ... окончена”, — отметил он. “Моя жизнь кардинально изменилась”, — добавил экс-посол.

В ноябре 2016 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на российском ТВ, заявила, что причиной внесения в российские санкционные списки Макфола, занимавшего пост посла США в России в 2012-2014 годах, стал “намеренный ущерб, нанесенный двусторонним отношениям с его стороны”.

Как сообщал УНН, евродепутат намерен инициировать расследование влияния РФ на политику ЕС.