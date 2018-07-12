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Екс-посла Британії в Німеччині і США побили в метро

Київ • УНН

 • 9081 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Колишнього посла Великої Британії в Німеччині і США Крістофера Мейєра побили в лондонському метро. Про це повідомляє The Times, передає УНН.

Мейєр доставлений в лікарню, поліція розглядає напад як спробу пограбування і не пов'язує інцидент з його політичною діяльністю.

"Абсолютно приголомшена жорстоким нападом. Він нічого не пам'ятає, крім того, що його врятувала поліція. Спочатку я подумала, що напад політично мотивований, однак, на думку поліції, це спроба пограбування", - заявляє його дружина, герцогиня Мейєр.

На Мейєра напали двоє молодих людей, чоловік і жінка. Поліція їх обох затримала, їхні імена не розголошуються.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео, на якому видно, як поліцейський в столичному метро на станції "Контрактова площа" гумовим кийком побив чоловіка. У зв'язку з цим прокуратура Києва почала розслідування інциденту.

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