Екс-посла Британії в Німеччині і США побили в метро
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Колишнього посла Великої Британії в Німеччині і США Крістофера Мейєра побили в лондонському метро. Про це повідомляє The Times, передає УНН.
Мейєр доставлений в лікарню, поліція розглядає напад як спробу пограбування і не пов'язує інцидент з його політичною діяльністю.
"Абсолютно приголомшена жорстоким нападом. Він нічого не пам'ятає, крім того, що його врятувала поліція. Спочатку я подумала, що напад політично мотивований, однак, на думку поліції, це спроба пограбування", - заявляє його дружина, герцогиня Мейєр.
На Мейєра напали двоє молодих людей, чоловік і жінка. Поліція їх обох затримала, їхні імена не розголошуються.
Нагадаємо, в мережі з'явилося відео, на якому видно, як поліцейський в столичному метро на станції "Контрактова площа" гумовим кийком побив чоловіка. У зв'язку з цим прокуратура Києва почала розслідування інциденту.