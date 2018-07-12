Экс-посла Британии в Германии и США избили в метро

Мейер доставлен в больницу, полиция рассматривает нападение как попытку ограбления и не связывает инцидент с его политической деятельностью.

“Совершенно потрясена жестоким нападением. Он ничего не помнит, кроме того, что его спасла полиция. Вначале я подумала, что нападение политически мотивировано, однако, по мнению полиции, это попытка ограбления”, — заявляет его жена, баронесса Мейер.

На Мейера напали двое молодых людей, мужчина и женщина. Полиция их обоих задержала, их имена не разглашаются.

Напомним, в сети появилось видео, на котором видно, как полицейский в столичном метро на станции “Контрактовая площадь” резиновой дубинкой избил мужчину. В связи с этим прокуратура Киева начала расследование инцидента.