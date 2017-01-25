Екс-посадовцям ДПЗКУ повідомили про підозру в нанесенні більше 60 млн дол. збитків

За іфнормацією НАБУ, двох екс-посадовців ДПЗКУ підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України) та прийнятті службовою особою обіцянки неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України), вчинених організованою групою (ч.3 ст. 28 КК України).

Представника міжнародного зернотрейдера, причетного до завдання збитків ДПЗКУ, підозрюють у пособництві реалізації корупційної схеми (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, 24 січня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали одного з колишніх керівників ПАТ “Державна продовольча зернова корпорація” (ДПЗКУ) та представника міжнародного зернотрейдера за підозрою у завданні збитків ДПЗКУ на суму понад 60 млн дол. США.