Экс-чиновникам ГПЗКУ сообщили о подозрении в нанесении более 60 млн долл. убытков

По ифнормации НАБУ, двух экс-чиновников ГПЗКУ подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины) и принятии должностным лицом обещания неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины), совершенных организованной группой (ч.3 ст. 28 УК Украины).

Представителя международного зернотрейдера, причастного к нанесению ущерба ГПЗКУ, подозревают в пособничестве реализации коррупционной схемы (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Напомним, 24 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали одного из бывших руководителей ОАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ) и представителя международного зернотрейдера по подозрению в нанесении ущерба ГПЗКУ на сумму более 60 млн долл. США.