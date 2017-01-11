Екс-посадовця Хмельницької міськради судитимуть за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Хмельниччині судитимуть колишнього заступника начальника Управління – начальника одного з відділів Хмельницької міської ради за хабарництво. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області.
Встановлено, що посадовець 9 січня 2016 року одержав неправомірну вигоду у сумі 7000 гривень за здійснення впливу на працівників Управління державної архітектурно-будівельної інспекції в області з метою оформлення дозвільних документів на об’єкт нерухомості.
Під час одержання вказаної суми коштів у приміщенні міської ради його було затримано правоохоронцями, а кошти – вилучено.
За ініціативи прокуратури обвинуваченого відсторонено від посади та в подальшому звільнено.
Судом правопорушнику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 55 тисяч гривень, яку ним сплачено.
Наразі, обвинувальний акт за ч.2 ст.369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) КК України скеровано до суду для розгляду по суті.
Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.