Экс-чиновника Хмельницкого горсовета будут судить за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Хмельницкой области будут судить бывшего заместителя начальника Управления - начальника одного из отделов Хмельницкого городского совета за взяточничество. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.
Установлено, что должностное лицо 9 января 2016 года получило неправомерную выгоду в сумме 7 тыс. гривен за оказание влияния на работников Управления государственной архитектурно-строительной инспекции в области с целью оформления разрешительных документов на объект недвижимости.
При получении указанной суммы средств в помещении городского совета он был задержан правоохранителями, а средства - изъяты.
По инициативе прокуратуры обвиняемый отстранен от должности и в дальнейшем уволен.
Судом правонарушителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 55 тыс. гривен, который им оплачен.
Обвинительный акт по ч.2 ст.369-2 (получение неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) УК Украины направлен в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.