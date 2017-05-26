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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Екс-податківець Г.Козак має російський паспорт – А.Матіос

Київ • УНН

 • 52816 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Колишній заступник голови ДПІ в Дніпропетровській області Геннадій Козак, якого підозрюють в участі у злочинній організації екс-президента України Віктора Януковича та його оточення має російський паспорт і кримську прописку. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає УНН.

Екс-податківець Г.Козак має російський паспорт – А.Матіос

"Ось які документи та 8 тисяч російських рублів мав втікач екс-податківець в аеропорту Борисполя 24.05.2017",- написав А.Матіос.

Він також додав, що затриманий Г.Козак у 2015 році отримав прописку в анексованому Криму.

"В анексованому Криму у 2015 році воно прописалося", - написав А.Матіос.

У підтвердження своїх слів Головний військовий прокурор опублікував фото документів.

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Як повідомляв УНН, 24 травня МВС і ГПУ прозвітували про “найбільшу антикорупційну операцію”: 454 обшуки у 15 областях, в результаті якої затримали 23 фігурантів справи.

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