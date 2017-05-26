Экс-налоговик Г.Козак имеет российский паспорт - А.Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Бывший заместитель председателя ГПИ в Днепропетровской области Геннадий Козак, которого подозревают в участии в преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения имеет российский паспорт и крымскую прописку. Об этом на своей странице в Facebook написал Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает УНН.
"Вот такие документы и 8000 российских рублей имел беглец экс-налоговик в аэропорту Борисполя 24.05.2017", - написал А.Матиос.
Он также добавил, что задержанный Г.Козак в 2015 году получил прописку в аннексированном Крыму.
"В аннексированном Крыму в 2015 году оно прописалось", - написал А.Матиос.
В подтверждение своих слов Главный военный прокурор опубликовал фото документов.
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Как сообщал УНН, 24 мая МВД и ГПУ отчитались о "наибольшей антикоррупционной операции": 454 обыски в 15 областях, в результате которых были задержаны 23 фигурантов дела.