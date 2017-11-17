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Екс-першу ракетку світу В.Вільямс пограбували на суму в 400 тис. доларів

Київ • УНН

 • 17817 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Дім екс-першої ракетки світу американки Вінус Вільямс пограбували, були викрадені коштовності на суму в 400 тис. доларів, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що будинок тенісистки, який знаходиться Палм-Біч-Гарденс (штат Флорида), був пограбований, колий спортсменка виступала на Відкритому чемпіонаті США US Open.

Інформація, що було викрадено наразі не повідомляється.

Нагадаємо, Вінус Вільямс поступилася у фіналі Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA), який пройшов в Сінгапурі.

Українські Національні Новини

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