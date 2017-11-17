Экс-первую ракетку мира В.Вильямс ограбили на сумму в 400 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Дом экс-первой ракетки мира американки Винус Уильямс ограбили, были похищены драгоценности на сумму в 400 тыс. Долларов, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Сообщается, что дом теннисистки, который находится Палм-Бич Гарденс (штат Флорида), был ограблен, когда спортсменка выступала на Открытом чемпионате США US Open.
Информация, что было похищено пока не сообщается.
Напомним, Винус Уильямс уступила в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который прошел в Сингапуре.