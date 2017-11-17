Экс-первую ракетку мира В.Вильямс ограбили на сумму в 400 тыс. долларов

Сообщается, что дом теннисистки, который находится Палм-Бич Гарденс (штат Флорида), был ограблен, когда спортсменка выступала на Открытом чемпионате США US Open.

Информация, что было похищено пока не сообщается.

Напомним, Винус Уильямс уступила в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который прошел в Сингапуре.