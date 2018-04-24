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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Екс-нардепа України затримали у Німеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Німеччині затримали екс-нардепа України Дмитра Крючкова, який ще з липня 2016 року був оголошений у розшук, передає УНН із посиланням на UA:Перший.

Екс-нардепа України затримали у Німеччині

За інформацією ЗМІ, затримали чоловіка ще 10 днів тому, але до сьогодні інформацію не розголошували.

Як повідомляв УНН раніше, справа стосується "Запоріжжяобленерго".

Минулого року голова НАБУ Артем Ситник повідомив, що це "найперше провадження, яке було зареєстровано, і там з державної власності було виведено 356 мільйонів через приватну структуру".

За його словами, понад 100 мільйонів із тієї суми вже арештували, а керівнику згаданої приватної структури і колишньому керівнику ВАТ "Запоріжжяобленерго" оголосили підозру.

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