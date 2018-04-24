Экс-нардепа Украины задержали в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Германии задержали экс-нардепа Украины Дмитрия Крючкова, который еще с июля 2016 года был объявлен в розыск, передает УНН со ссылкой на UA: Первый.
По информации СМИ, задержали мужчину еще 10 дней назад, но до сих пор информацию не разглашали.
Как сообщал УНН ранее, дело касается "Запорожьеоблэнерго".
В прошлом году председатель НАБУ Артем Сытник сообщил, что это "самое первое производство, которое было зарегистрировано, и там из государственной собственности было выведено 356 млн через частную структуру".
По его словам, более 100 млн из той суммы уже арестовали, а руководителю упомянутой частной структуры и бывшему руководителю ОАО "Запорожьеоблэнерго" объявили подозрение.