Экс-нардепа Украины задержали в Германии

По информации СМИ, задержали мужчину еще 10 дней назад, но до сих пор информацию не разглашали.

Как сообщал УНН ранее, дело касается "Запорожьеоблэнерго".

В прошлом году председатель НАБУ Артем Сытник сообщил, что это "самое первое производство, которое было зарегистрировано, и там из государственной собственности было выведено 356 млн через частную структуру".

По его словам, более 100 млн из той суммы уже арестовали, а руководителю упомянутой частной структуры и бывшему руководителю ОАО "Запорожьеоблэнерго" объявили подозрение.