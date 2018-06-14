Екс-нападник збірної України очолив "Верес"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Колишній форвард сімферопольської “Таврії”, “Дніпра” та збірної України Володимир Гоменюк став головним тренером НК “Верес”, інформує УНН з посиланням на Twitter команди.
Деталі угоди з 32-річним фахівцем поки невідомі.
Примітно, що для Гоменюка це буде перша самостійна робота.
Варто зазначити, що спортивним директором клубу призначено рівненського фахівця Ореста Баля.
Нагадаємо, що попередній наставником колективу був Юрій Свірков.
Як повідомляв УНН, “Верес” після прем’єрного сезону в еліті футболу виступатиме у Другій лізі, а його в УПЛ змінить ФК “Львів”.